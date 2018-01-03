ريال مدريد يستعد للقاء نومانسيا في كأس ملك إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد فترة راحة للأعياد السنوية يعود ريال مدريد الخميس 4 يناير للملاعب للمرة الأولى عام 2018 .

ويسافر ريال مدريد الخميس لمقابلة فريق نومانسيا، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأنهى ريال مدريد عام 2017 بخسارته بثلاثية نظيفة أمام منافسه التقليدي فريق برشلونة الذي عمق الفارق مع الريال إلى 14 نقطة في مسابقة الدوري .

ومنذ تلك المباراة لم يشارك في التمارين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعرضه للإصابة خلال تلك المباراة حيث سيغيب عن لقاء نومانسيا.