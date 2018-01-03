برشلونة يستعيد خدمات ديمبلي أمام سيلتا فيغو في كأس إسبانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد نادي برشلونة ، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، استعادة خدمات لاعبه الأغلى في التاريخ عثمان ديمبلي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة وذلك أمام سلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا غداً الخميس.

وشارك ديمبلي، الذي انضم لبرشلونة مقابل 105 ملايين يورو، من بروسيا دورتموند في أغسطس الماضي، في 3 مباريات فقط مع النادي الكاتالوني قبل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، أمام خيتافي في 16 سبتمبر الماضي.

وعاد الجناح الفرنسي البالغ عمره 20 عاماً، الذي خضع لجراحة في فنلندا، إلى التدريب في ديسمبر الماضي، وتلقى الضوء الأخضر للعب من الطاقم الطبي.