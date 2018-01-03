كليبرز يواصل حصد الانتصارات في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب فريق لوس أنجلوس كليبرز على فريق ممفيس غريزليز، بـ 113 نقطة مقابل 105، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من دوري السلة الأميركي، في النصف الأول همين فريق ممفيس غريزليز على مجريات اللعب وتفوق بواقع 51 مقابل 47.

وفي الربع الثالث سجل أندرو هاريسون سلة لفريق ممفيس الذي زاد من تقدمه بواقع 84 مقابل 77، بعدها تالق لو ويليامز وساعد فريق لوس أنجلوس في معادلة النتيجة بواقع 84 نقطة لكل الفريقين، وفي الربع الرابع هيمن فريق كليبرز على مجريات اللعب وانتزع التقدم بواقع 100 نقطة مقابل 90.

بعدها تفنن لو ويليامز وقاد فريق لوس أنجلوس للفوز باللقاء بواقع 113 عشرة نقطة مقابل 105 نقاط، بعد أن سجل 33 نقطة في اللقاء.