أتلانتا يبلغ المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ودع نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، منافسات الكأس من الدور ربع النهائي بخسارته على ملعبه ساو باولو أمام أتلانتا 1-2.

سجل هدفي أتلانتا الذي يحتل مركزاً وسطاً في الدوري المحلي كل من تيموثي كاتاني في الدقيقة 50، واليخاندرو غوميز في الدقيقة 81، وللخاسر البلجيكي دريس مرتينز في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز تأهل أتلانتا إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونجح أتلانتا، الذي حقق نجاحه الكبير الوحيد سابقا عندما أحرز لقب الكأس في 1963، في الوصول أيضاً إلى دور 32 بالدوري الأوروبي ويحتل المركز التاسع بالدوري الإيطالي.