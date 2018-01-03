السيتي يستعيد نغمة الانتصارات وتوتنهام يقسو على سوانزي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عاد مانشستر سيتي، إلى سكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الجولة الماضية، وذلك بتغلبه على واتفورد 3-1، في الجولة 22.

ثلاثية الستزنز حملت توقيع كل من رحيم سترلينغ وسيرجيو أجويرو، ومدافع واتفورد، كريستيان كاباسيلي خطأ في مرمى فريقه، في الدقائق 1 / 13 / 63، فيما سجل أندري جراي، هدف واتفورد في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز، رفع سيتي رصيده إلى 62 نقطة بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد.

توتنهام يواصل تألقه

وواصل توتنهام عروضه القوية في الآونة الأخيرة وعاد بفوز ثمين من أرض سوانزي سيتي بهدفين نظيفين، تناوب على تسجيلهما الإسباني فرناندو يورنتي في الدقيقة 12، وديلي الي في الدقيقة 89، بتمريرة من هاري كاين الذي شارك منتصف الشوط الثاني.

ورفع توتنهام رصيده في المركز الخامس إلى 40 نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن ليفربول الرابع.

كريستال بالاس وفوز هام

وحذا حذوه كريستال بالاس بفوزه على ساوثهامبتون في عقر دار الأخير 2-1.

سجل للفائز جيمس ماكارثر في الدقيقة 69، ولوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 80، بعد أن تقدم الخاسر بهدف لشيبان لونغ في الدقيقة 17.

وتابع بالاس بالتالي نتائجه الجيدة بعد أن انتزع التعادل من مانشستر سيتي قبل يومين.