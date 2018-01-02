الحارس عصام الحضري يرحب بانضمام "متعب" للتعاون السعودي

الشارقة 24- محمود علي:

أبدى عصام الحضري قائد منتخب مصر وحارس مرمى التعاون السعودي سعادته الكبيرة، بسبب قرب إتمام تعاقد ناديه مع مواطنه وزميله السابق عماد متعب مهاجم الأهلي.

ولم يعلن الأهلي أو التعاون حسم الصفقة، لكن تقارير مصرية ذكرت أن متعب مهاجم منتخب مصر السابق سينتقل إلى النادي السعودي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وكتب الحضري في حسابه على تويتر: "خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق "أهلا بك يا ملك +90".

واشتهر متعب بتسجيل العديد من الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، تحت قيادة المدرب حسام البدري وبات يجلس على مقاعد البدلاء.

وإذا حسمت الصفقة سيصبح متعب ثالث مصري في صفوف التعاون بعد الحضري والشاب مصطفى فتحي، الذي يلعب على سبيل الإعارة من الزمالك.

وسبق لمتعب "34 عاماً"، أن خاض تجربة في الدوري السعودي حيث لعب على سبيل الإعارة في صفوف نادي الاتحاد خلال موسم 2008-2009.