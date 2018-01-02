برشلونة يقدم 150 مليون يورو للتعاقد مع كوتينيو لاعب ليفربول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة ، دخل المرحلة الأخيرة لحسم صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، حيث أعلنت هذه التقارير بأن برشلونة أبلغ ليفربول باستعداده لدفع 150 مليون يورو تشمل المتغيرات، لشراء صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاماً.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو ، بأن برشلونة واثق من إمكانية إتمام الصفقة خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري، مشيرة إلى أن البرسا يعرض 110 ملايين نظير جلب البرازيلي، بالإضافة إلى 40 أخرى كمتغيرات، اعتماداً على أداء اللاعب والألقاب التي سيحققها مع البلوغرانا .