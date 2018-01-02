موجوروزا تنسحب من بطولة برزبين للعام الـ 4 على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قررت الإسبانية جاربين موجوروزا، المصنفة الثانية عالمياً، الانسحاب من بطولة برزبين للتنس، للعام الـ 4 على التوالي، بسبب الإصابة.

وكانت اللاعبة الإسبانية قد عانت من شد عضلي في المجموعة الثالثة من مباراتها الافتتاحية، التي جمعتها بالصربية ألكسندرا كرونيتش.

وبدأت المصنفة الأولى في البطولة مباراتها في الدور الثاني أمام الصربية ألكسندرا كرونيتش وحسمت المجموعة من الفرصة السابعة خلال الشوط 12، كما تقدمت 5-2 في المجموعة الثانية.

وكانت بطلة ويمبلدون في طريقها لحسم اللقاء، لكن كرونيتش المصنفة 53 كافحت وانتفضت وفازت بأربعة من خمسة أشواط، لتصل بالمجموعة إلى شوط فاصل.

وفازت كرونيتش بهذا الشوط بنتيجة 7-3 ليتم اللجوء إلى المجموعة الثالثة.

وحرم هذا الخروج المبكر موجوروزا من فرصة انتزاع صدارة التصنيف العالمي من الرومانية سيمونا هاليب قبل بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.