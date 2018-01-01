ليفربول يعبر بيرنلي وليستر يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوز صعب على مضيفه بيرنلي،2-1، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الريدز، افتتح التسجيل عن طريق الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل لاعب الوسط الأيسلندي يوهان بيرج غودموندسون في الدقيقة 88، إلا أن المدافع راغنار كلافان منح أبناء المدرب كلوب، نقاط الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذه النتيجة، صعد ليفربول للمركز الرابع بـ 44 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة ظل بها منفرداً بالمركز السابع.

ليستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات

وفي مباراة أخرى، استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات، بتغلبه على ضيفه هيدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة، حملت توقيع رياض محرز، وإسلام سليماني، ومارك ألبرايتون، في الدقائق 52/60/91 .

وبذلك، أصبح لـ "الثعالب" 30 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط عن هيدرسفيلد الحادي عشر.

ستوك سيتي يتلقى الهزيمة الـ 12

وتلقى ستوك سيتي، هزيمته الـ 12 هذا الموسم على يد نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1-0، ليستقر رصيد "البوترز" عند 20 نقطة في المرتبة الـ 16، بفارق نقطتين عن نيوكاسل الـ 13، وكلاهما بصفة مؤقتة لحين اكتمال المنافسات.