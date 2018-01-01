مدرب العراق: جماهيرنا لا يرضيها المنافسة إلا على لقب "خليجي 23"

الشارقة 24- محمود علي:

قال باسم قاسم مدرب منتخب العراق إن جماهير بلاده لن ترضى بديلاً عن حصد لقب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23"، مؤكداً على أن فريقه قادر على عبور لقاء الإمارات غداً وبلوغ النهائي كخطوة أولى نحو اللقب.

ولم يحقق العراق، الذي يسعى لإحراز لقبه الرابع في كأس الخليج، إلا فوزاً واحداً على الإمارات في ست مباريات جمعت بينهما منذ عام 2011، وكان في تصفيات كأس العالم الأخيرة في سبتمبر.

وستشكل مباراة الغد إعادة لمواجهة الفريقين في نهائي النسخة 21 من البطولة قبل خمسة أعوام.

وقال قاسم خلال مؤتمر صحفي عقد، الإثنين، "جماهيرنا لا يرضيها المنافسة على اللقب فقط لأن طموحها العودة بالكأس".

وأكد قاسم على أن لكل مباراة ظروفها الخاصة لكنه شدد على أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز على الإمارات وبلوغ النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

وقال مدرب العراق "منتخبنا قادر على عبور الإمارات غداً والوصول للنهائي، لدينا استقرار فني ونفسي سيساعدنا على تحقيق النتيجة المرجوة أمام الإمارات".

وأضاف "لكنني أؤكد على أن المباراة صعبة على الفريقين، ونتمنى تقديم مباراة جيدة والتأهل للقاء النهائي".

وشدد قاسم على أن الفريق العراقي "مستعد بشكل جيد من الناحية النفسية، وما وصلنا إليه من استقرار بدني ونفسي يمكننا من تحقيق نتيجة جيدة أمام الإمارات".