بعد الاعتداء على تاديتش ...

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف آشلي يونغ 3 مباريات

  • الإثنين 01, يناير 2018 في 12:31 م
  • آشلي يونغ
    آشلي يونغ
أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المدافع آشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد، 3 مباريات، بسبب اعتدائه على لاعب ساوثهامبتون الصربي دوسان تاديتش خلال مباراة الفريقين السبت الماضي.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف آشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد، 3 مباريات، بسبب ضربة بالمرفق وجهها إلى لاعب ساوثهامبتون الصربي دوسان تاديتش خلال مباراة الفريقين في الجولة 21.

وتعادل يونايتد ومضيفه ساوثهامبتون سلبا في لقائهما ضمن المرحلة 21 من الدوري الممتاز. وبعد نهاية المباراة، أظهرت أشرطة مصورة قيام يونغ بتوجيه ضربة إلى تاديتش لم يتنبه لها الحكام.

وقال الاتحاد المحلي في بيان أن "آشلي يونغ سيوقف في المباريات الثلاث المقبلة لمانشستر يونايتد"، مشيراً إلى أن اللاعب أقر بذنبه بعدما وجهت إليه التهمة. 