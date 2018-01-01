الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف آشلي يونغ 3 مباريات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف آشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد، 3 مباريات، بسبب ضربة بالمرفق وجهها إلى لاعب ساوثهامبتون الصربي دوسان تاديتش خلال مباراة الفريقين في الجولة 21.

وتعادل يونايتد ومضيفه ساوثهامبتون سلبا في لقائهما ضمن المرحلة 21 من الدوري الممتاز. وبعد نهاية المباراة، أظهرت أشرطة مصورة قيام يونغ بتوجيه ضربة إلى تاديتش لم يتنبه لها الحكام.

وقال الاتحاد المحلي في بيان أن "آشلي يونغ سيوقف في المباريات الثلاث المقبلة لمانشستر يونايتد"، مشيراً إلى أن اللاعب أقر بذنبه بعدما وجهت إليه التهمة.