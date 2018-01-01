حكم كرة قدم مكسيكي يلقى مصرعه على يد لاعب

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لقي حكماً في دوري الهواة المكسيكي، مصرعه في ولاية فيراكروز المكسيكية، إثر تلقيه ضربة من أحد اللاعبين.

وكشفت صحيفة الكولور بوليتيكو المكسيكية، أن اللاعب اعتدى على الحكم بعد أن قام الأخير بطرده.

وحدثت واقعة الاعتداء قبل أسبوع، بيد أن الحكم لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات، بعد أن قضى الفترة الماضية تحت تأثير الغيبوبة بسبب معاناته من إصابة في الدماغ.

وقال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في بيان له: "اللقاء الذي شهد الاعتداء على الحكم لم يكن من ضمن المباريات التي تتبع مؤسستنا، إلا أننا ندين بشدة أي نوع من العنف داخل وخارج الملعب خلال ممارسة هذه الرياضة".