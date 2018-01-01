فيلادلفيا سيكسيرز يحقق فوزه الـ 17 في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عادل داريو ساريتش النقاط التي أحرزها الموسم الحالي بتسجيله 27 نقطة قادت فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز في الفوز على فريق فينوكس صانز بـ 123 نقطة مقابل 110 نقاط، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من دوري السلة الأميركي.

فريق فيلادلفيا تقدم في الربع الثاني بواقع 48 مقابل 35 بعد سلة تحتسب بثلاث نقاط ثلاثية سجلها داريو ساريتش.

وفي الربع الثالث قلص فريق فينوكس صانز من تخلفه بواقع 76 مقابل 66 بعد سلة أحرزها تايسون شاندلير.

وفي الربع الرابع هيمن فريق فيلادلفيا على مجريات اللعب بقيادة داريو ساريتش الذي أحرز 27 نقطة وفاز باللقاء بفارق كبير وصل إلى 13 نقطة.