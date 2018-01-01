وست بروميتش يخطف تعادلاً ثميناً من أرسنال في "البريميرليغ"

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تعادل أرسنال 1-1 مع مضيفه وست بروميتش ألبيون في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا أن المباراة ستنتهي دون أهداف، كما حدث في مباراة مانشستر سيتي المتصدر مع كريستال بالاس، الأحد، لكن أرسنال تقدم بهدف بعدما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة اصطدمت بمنافسه جيمس مكلين ودخلت المرمى في الدقيقة 83.

وأدرك جاي رودريجيز التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بعد ست دقائق.

وبقي أرسنال في المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب بينما تقدم وست بروميتش للمركز 19 وقبل الأخير وله 16 نقطة.

ويتقدم وست بروميتش بفارق الأهداف على سوانزي سيتي بينما يتأخر بنقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز 18، ويحتل بالاس المركز 17 وله 19 نقطة.