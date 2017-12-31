تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للنادي الأهلي المصري

الشارقة 24 - محمود علي:

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بالإجماع بأن يكون تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية رئيسا شرفيا للنادي الأهلي، تقديرا لدوره الكبير مع الرياضة العربية، وما يقدمه للنادي الأهلي.

وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر صحافي لإعلان مشروع «إستاد الأهلي»، أن تركي آل الشيخ يذكّره شخصيا بالأمير الراحل عبد الله الفيصل، الذي أعلن مجلس الأهلي من قبل، برئاسة الكابتن صالح سليم، منحه الرئاسة الشرفية للنادي، تقديرا لما قدّمه، وحُبه للنادي الأهلي.

وغرد آل الشيخ في حسابه على تويتر "دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية وهذا ما حصل مع الأهلي المصري ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية".

وتابع: "المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي إماراتي مصري".