الخطيب يكشف عن إنشاء إستاد الأهلي الجديد

الشارقة 24:





أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، الأحد، أن ناديه بصدد تشييد إستاد جديد توقع أن يكون "ضمن أفضل عشرة إستادات في العالم".

وقال الخطيب في مؤتمر صحافي للكشف عما أطلق عليه "مشروع القرن": "هذا المشروع يشكل أكبر استثمار رياضي في مصر ونسعى من خلاله لنقل الأهلي إلى العالمية عبر تشييد إستاد نخطط أن يكون من أفضل عشرة إستادات في العالم وليس في الوطن العربي فقط إن لم يكن أفضلها".

وأضاف الخطيب، الذي فاز في انتخابات رئاسة النادي منذ شهر واحد "سيستوعب الإستاد 60 ألف متفرج ويمول المشروع مجموعة من المستثمرين المصريين والسعوديين والإماراتيين".

وتابع الخطيب دون تحديد جدول زمني لتشييد الإستاد "جاري دراسة أماكن إقامة المشروع وسيتم الإعلان عن مقره خلال وقت قريب".

وقال راكان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين المشاركين في المشروع "شركة بوبولوس التي صممت إستاد الأهلي الجديد سبق لها تنفيذ مشاريع في أكبر إستادات العالم مثل إستاد أرسنال وإستاد ويمبلي".

وأضاف "يتضمن الرسم التخطيطي لمنطقة المشروع الإستاد بجانب مقر لأكاديمية النادي وصالة مخصصة للرماية ومنطقة ترفيهية وتثقيفية ولأول مرة سيشمل فندقا بجانب الإستاد وستكون الغرف مطلة على الملعب".

وواصل الحارثي الذي جلس إلى جوار الخطيب "يحتوي الإستاد على متحفين أحدهما يخص النادي وكؤوسه وآخر للتكنولوجيا ولتاريخ الرياضة العالمية كما سيوجد المتجر الخاص لمنتجات النادي الأهلي".