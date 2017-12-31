كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:



لم يتمكن مانشستر سيتي من معادلة رقم انتصارات بايرن ميونيخ الألماني بـ 19 انتصار متتالي، بعدما سقط بفخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



اللقاء شهد سيطرة كبيرة لأبناء المدرب بيب غوارديولا، لكن صلابة دفاعات كريستال قادت اللقاء للانتهاء على نتيجة التعادل السلبي لتتوقف انتصارات الستزنز عند 18 انتصار متتال في البريميرليغ.



وبهذه النتيجة بقي مانشستر سيتي في الصدارة بـ 59 نقطة، كما رفع كريستال رصيده إلى 19 نقطة في المركز 17.