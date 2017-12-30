صلاح يقود ليفربول للفوز على ليستر وتشلسي يسحق ستوك

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي وبهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الضيوف افتتحوا التسجيل أولاً، عن طريق الهداف جيمي فاردي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتقمص المصري محمد صلاح دور البطولة ويسجل هدفين متتالين للريدز في الدقيقتين 52 و76، وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

تشلسي والقوة الضاربة

وفي لقاء آخر، دك نادي تشلسي شباك ضيفه ستوك سيتي بخماسية نظيفة، حملت توقيع كل من أنتونيو روديجر، وداني درينكووتر، وبيدرو رودريغيز، وويليان بورخيس دا سيلفا، ودافيد زاباكوس، في الدقائق 3/9/23/73/88 .

ورفع الفوز رصيد تشلسي إلى 45 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بينما بقي ستوك سيتي في المركز 14 بـ 20 نقطة.