بريزبان يحرم أديلايد يونايتد من دخول مربع الكبار بالدوري الأسترالي

الشارقة 24 - أسعد خليل:



دخل فريق أديلايد يونايتد اللقاء على أرضه أمام فريق بريزبان روار، بهدف خطف الفوز للتقدم للمركز الثالث في الدوري الأسترالي.



وفي الدقيقة 34 افتتح فريق بريزبان التسجيل عن طريق بن خلف الله الذي استغل خطأ دفاع أديلايد وسجل الهدف الأول.



وقبل انتهاء الشوط الأول عزز فريق بريزبان من تقدمه بهدف ثان سجله ماسيمو ماكاروني.



وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول طرد الحكم قائد بريزبان مات مكاي لتعمده مخاشنة نيكولا ميليوسينيتش.



وفي الدقيقة 69 قلص فريق أديلايد من تخلفه بتسجيله هدفه الوحيد بواسطة جورج بلاكوود.



بعدها حافظ فريق بريزبان على تقدمه وفاز باللقاء بهدفين مقابل هدف واحد ليتقدم للمركز السابع في الترتيب العام.