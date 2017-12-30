بتفوقه على إنديانا بيسرز...

شيكاغو بولز يحقق فوزه الـ 13 في "الدوري الأميركي"

  • السبت 30, ديسمبر 2017 في 2:41 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
أحرز لوري ماكانين 32 نقطة ليقود شيكاغو بولز للفوز على ضيفه إنديانا بيسرز بواقع 119 مقابل 107 ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الأميركي لكرة السلة.

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حل فريق انديانا بيسرز ضيفا على فريق شيكاغو بولز ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الأميركي لكرة السلة.

في الربع الأول سجل نيكولاي ميروتيتش سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية" ساعدت فريق بولز في التقدم بواقع 37 مقابل 25 .

وفي الربع الثالث زاد فريق شيكاغو بولز من تقدمه بواقع 61 مقابل 44 بعد سلة أحرزها بول زيبسير .

ومن سلة أحرزها روبن لوبيز عزز فريق شيكاغو بولز من تقدمه بواقع 73 مقابل 60 .

وفي الربع الرابع واصل فريق شيكاغو بولز هيمنته على مجريات اللعب بقيادة اللاعب لوري ماكانين الذي سجل 32 نقطة وفاز باللقاء بواقع 119 مقابل 107 .