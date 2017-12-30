شيكاغو بولز يحقق فوزه الـ 13 في "الدوري الأميركي"

الشارقة 24 - أسعد خليل:



حل فريق انديانا بيسرز ضيفا على فريق شيكاغو بولز ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الأميركي لكرة السلة.



في الربع الأول سجل نيكولاي ميروتيتش سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية" ساعدت فريق بولز في التقدم بواقع 37 مقابل 25 .



وفي الربع الثالث زاد فريق شيكاغو بولز من تقدمه بواقع 61 مقابل 44 بعد سلة أحرزها بول زيبسير .



ومن سلة أحرزها روبن لوبيز عزز فريق شيكاغو بولز من تقدمه بواقع 73 مقابل 60 .



وفي الربع الرابع واصل فريق شيكاغو بولز هيمنته على مجريات اللعب بقيادة اللاعب لوري ماكانين الذي سجل 32 نقطة وفاز باللقاء بواقع 119 مقابل 107 .