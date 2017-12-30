زيادة منتخبات كأس العالم تأتي متأخرة بالنسبة لإيطاليا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لم يشفع التاريخ الكبير لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الذي فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة خلال 60 عاماً.

وخسرت إيطاليا بطلة العالم أربع مرات، والتي لم تغب عن كأس العالم منذ 1958، 1-صفر أمام السويد في مجموع مباراتي الملحق الأوروبي بعد التعادل بدون أهداف على ستاد سان سيرو في إيطاليا في أمسية درامية في نوفمبر الماضي.

وانضمت الولايات المتحدة وتشيلي، بطلة أميركا الجنوبية، وهولندا، وصيفة بطلة كأس العالم ثلاث مرات، إلى قائمة الغائبين عن البطولة إضافة إلى الكاميرون الفائزة بكأس الأمم الافريقية التي أقيمت في الجابون مطلع العام الجاري.

وكانت الأرجنتين على وشك الغياب هي الأخرى عن البطولة التي ستنطلق في روسيا في يونيو المقبل بعد مشوار تصفيات شاق غيرت خلاله ثلاثة مدربين.

ونجح ليونيل ميسي في إنقاذ منتخب بلاده بعد أن سجل ثلاثية على ملعب يرتفع 2800 متر فوق سطح البحر في الفوز على صاحبة الأرض الإكوادور 3-1 في آخر مباريات التصفيات التي امتدت على مدار 18 مباراة.

وستتقلص فرص غياب القوى الكبرى عن كأس العالم بشكل كبير بداية من عام 2026 وما بعدها عقب تصويت الاتحاد الدولي "الفيفا" في يناير الماضي بالموافقة على زيادة عدد فرق كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً.

ووفقاً للشكل الجديد للبطولة، ستوزع الفرق في الدور الأول على 16 مجموعة تتألف كل واحدة منها من 3 فرق بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 32، وقال جياني انفانتينو رئيس الفيفا إن هذا النظام سيتيح الفرصة لمزيد من منتخبات الدول الصغيرة لتحقيق "حلم" المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ولم تكن دول مثل أيسلندا وبنما بحاجة لمثل هذه المساعدة للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بينما حققت بيرو المهووسة بكرة القدم إنجازاً تاريخياً بالوصول للنهائيات لأول مرة خلال 36 عاماً بعدما كانت قد بلغت دور الثمانية مرتين في حقبة السبعينات من القرن الماضي.

هيمنة مالية

وغالباً ما تتعرض كرة القدم على صعيد المنتخبات للانتقاد بسبب تراجع مستواها مقارنة بالأندية، وانشغل مشجعو منتخب انجلترا بصنع طائرات ورقية وإطلاقها في الهواء خلال الفوز الممل 1-صفر على سلوفينيا في تصفيات كأس العالم.

ورغم ذلك، فإن كرة القدم على صعيد المنتخبات تبقى معبرة عن صورة نقاء الرياضة حيث لا يمكن شراء النجاح على النقيض من كرة القدم على صعيد الفرق التي تسيطر عليها مجموعة من الأندية الثرية.

وأحرز ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في أربعة مواسم بتغلبه على يوفنتوس في النهائي.

كما نال ريال لقبي دوري الدرجة الأولى الإسباني وكأس العالم للأندية بالفوز في النهائي 1-صفر على جريميو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

أما يوفنتوس ففاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي للموسم السادس على التوالي.

ونال بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي أيضاً ويبدو ووفقاً للنتائج التي تحققت حتى ديسمبر الجاري أنه يسير في طريقه نحو لقبه السادس وهو ما يعزز اتجاهاً مثيراً للقلق في أوروبا بسيطرة أحد الأندية على اللقب في كل بطولة محلية.

كما انضم الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كان غالباً ما ينظر إليه على أنه أكثر بطولات الدوري في أوروبا انفتاحاً على المنافسة، إلى المسار ذاته بعد أن نجح مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في الفوز في 18 مباراة متتالية محاولاً حسم الصراع على لقب الدوري مبكراً وذلك بحلول بداية 2018.