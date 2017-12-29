أتلتيكو مدريد يتمسك بقائده فرنانديز لعام إضافي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

كرّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قائده غابي فرنانديز، بتمديد عقده لعام جديد، ليبقى في صفوف "الروخيبلانكوس" حتى 2019 .

وقال رئيس النادي، منذ وقت اتفقنا على أن اللاعبين الذين تفوق أعمارهم 32 عاماً سيتجدد عقدهم بشكل تلقائي طالما رغبوا ذلك شريطة تحقق أمرين: التأهل لدوري أبطال أوروبا ومشاركتهم في 25 مباراة على الأقل لمدة 30 دقيقة، واعتباراً من الموسم المقبل يحظى النادي بخدمات خوانفران.

وأكد رغبة النادي في التعاقد مع لاعب وسط فياريال رودريغو هيرنانديز الموسم المقبل، وأن الفريق المدريدي قد تحدث مع فياريال بهذا الشأن.