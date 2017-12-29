كبار "الكرة الصفراء" يسيطرون على بطولات 2017

الشارقة 24 - أسعد خليل:



تمكنت الأميركية سيرينا ويليامز، بأسبوعين فقط في يناير، من التأكيد على قوتها الكبيرة، عندما فازت على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي أستراليا المفتوحة لتحصد اللقب 23 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي في عصر الاحتراف.



روجيه فيدرر:



ربما بدا ذلك منافيا للعقل في بداية 2017 إذ لم يملك فيدرر بعمر 35 عاما في ذلك الوقت فرصة بعد غيابه ستة أشهر بسبب إصابة وظهور نادال بعمر 30 عاما ظلا للاعب المسيطر السابق بعدما ابتلي بإصابات في الركبة.



لكن اللاعبين قدما نهائيا مذهلا في ملبورن انتهى بفوز فيدرر في خمس مجموعات ليعيدا إحياء وتشكيل المنافسة الأكثر بريقا في عالم التنس.



وبإعادة اكتشاف ضرباته الخلفية الهجومية القاتلة فاز فيدرر على غريمه في جميع مواجهاتهما الأربع في 2017 لكن باعترافه بأهمية الحصول على راحة قرر عدم المشاركة في جميع البطولات المقامة على الملاعب الرملية المرهقة.



وكان محقا عندما توقع أن نادال لا يمكن إيقافه كما هو معتاد في مملكته على ملاعب رولان جاروس إذ حقق اللاعب الإسباني لقبه العاشر في فرنسا المفتوحة بدون خسارة أي مجموعة بعد أن سحق ستانيسلاس فافرينكا في المباراة النهائية.



ثم ظهر فيدرر المنتعش بصورة هائلة في ويمبلدون ليحصد لقبه القياسي الثامن بنفس الطريقة المثالية بعدما تفوق على مارين شيليتش المبتلي بالإصابات ليحصد اللقب 19 في البطولات الأربع الكبرى.



نادال:



وقام نادال بما يلزم لينتصر في منافستهما على صدارة التصنيف العالمي في أغسطس بعدما تأثر أداء فيدرر بمشاكل في الظهر وشق اللاعب الإسباني طريقه نحو اللقب الـ 16 في البطولات الأربع الكبرى بالفوز على لاعب جنوب إفريقيا كيفن اندرسون في نهائي أميركا المفتوحة.



وبالتأكيد فإن سيطرة الثنائي ساعدتها إصابات آندي موراي المصنف الأول سابقا ونوفاك ديوكوفيتش وأدى خروجهما السيء في ويمبلدون بهما للسير على خطى فيدرر بالحصول على الراحة والنقاهة.