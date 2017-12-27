ليفربول الإنجليزي يتعاقد رسمياً مع المدافع فيرجيل فان ديك

الشارقة 24 - أسعد خليل:



حظي نادي ليفربول الإنجليزي بتوقيع المدافع النجم فيرجيل فان ديك، لاعب نادي ساوثهامبتون بعد توصل الطرفين لاتفاق، قبل بداية الميركاتو الشتوي بأيام قليلة.



وقال ليفربول في بيان "توصل ليفربول إلى اتفاق مع ساوثهامبتون واللاعب ذاته سينتقل بموجبه فان ديك البالغ من العمر 26 عاما إلى ملعب انفيلد عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير 2018".



وأكد ساوثهامبتون "توصله إلى صفقة قياسية عالمية" للاستغناء عن خدمات فان ديك. وقدرت وسائل إعلام بريطانية قيمة الصفقة بنحو 75 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل "100 مليون دولار"، وكان يتوقع أن ينضم فان ديك إلى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثهامبتون، لكن الصفقة فشلت حينها بعدما أجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي.