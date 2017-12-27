زاكيروني: هدفنا الفوز على الكويت

الشارقة 24 - محمود علي:

قال البرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات، الأربعاء، إن عمر عبد الرحمن "عموري" يمثل "القوة الضاربة" للفريق خاصة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) المقامة حاليا في الكويت وإن خطته تقوم على اللعب بثلاثة مهاجمين لإتاحة الفرصة له للتألق.

وأضاف المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الكويت، غداً الخميس، "عموري لاعب مهاري واستخدمه كنقطة قوة للمنتخب في الهجوم، هو يمثل قوتنا الضاربة هجومياً".

وتابع زاكيروني: نلعب بثلاثة مهاجمين لنعطي حرية أكبر لعموري لصناعة اللعب أو لتسجيل الأهداف... هو لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت من المباراة.

ويكفي الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد السعودية المتصدرة، الحصول على نقطة واحدة أمام الكويت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للعبور لقبل النهائي.

وأضاف "سندخل مباراة الكويت بعزيمة الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى".

وتابع "نعرف أنه لا توجد أي فرصة أمام الكويت بعد أن ودعت البطولة كما أنها لا تعاني من أي ضغوط لكنني أقول إننا لا نواجه أي ضغوط أيضاً... أعرف من خلال خبرتي وعملي كمدرب لسنوات طويلة كيفية إدارة مثل هذه النوعية من المباريات، هي لقاءات تحتاج لأداء قوي وروح عالية".

وأشار زاكيروني إلى أنه تابع المنتخب الكويتي في مباراته السابقة أمام عُمان، موضحا أنه "أعد الخطة الأمثل لمواجهته حيث يمتلك المنافس الجماهير الكبيرة التي تدعمه".