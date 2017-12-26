تشلسي يعبر برايتون ومانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في البريميرليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق نادي تشلسي فوزاً سهلاً على نظيره برايتون وبهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدفا البلوز حملا توقيع كل من الفارو موراتا، والونسو، في الدقيقتين 46 – 60.

وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي برايتون في المركز الـ 12 بـ 21 نقطة.

مانشستر ونزيف النقاط

وفي لقاء آخر سقط مانشستر يونايتد بفخ التعادل الإيجابي 2-2، أمام بيرنلي.

تقدم بيرنلي بهدفين حملا توقيع آشلي بارنس، وستيفن ديفور في الدقيقتين 3 - 36، فيما أدرك النجم الشاب لينغارد التعادل لليونايتد بهدفين في الدقيقتين 53 – 90.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.