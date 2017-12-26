هاري كين يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي ويقود توتنهام لاكتساح ساوثهامبتون

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن النجم هاري كين من تسجيل ثلاثية "هاتريك" قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على ساوثهامبتون، 5-2 ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وحطم هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق آلان شيرر من حيث عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي خلال عام واحد، حيث رفع كين رصيده في 2017 بالدوري إلى 39 هدفاً، متفوقاً على شيرر الذي سجل 36 هدفاً في عام 1995 كما بات كين هداف العالم في 2017 ،متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ،حيث بات في رصيده 56 هدفاً هذا العام في كل البطولات بفارق هدفين أمام ميسي وثلاثة أهداف أمام رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وإدينسون كافاني.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، وقفز للمركز الرابع بينما توقف رصيد ساوثهامبتون بـ 19 نقطة في المركز الثالث عشر.