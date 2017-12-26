أبرز الأسماء التي غادرت عالم الرياضة في 2017

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حظي اعتزال العداء الجامايكي يوسين بولت بقدر هائل من الاهتمام الإعلامي، خاصةً مع الإخفاق الذي صاحب لحظة النهاية في مسيرة هذا العداء الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ولكن عام 2017 كان شاهداً على اعتزال العديد من النجوم البارزين في مختلف الرياضات، والذين تركوا بصمة ربما لا تقل عن بصمات بولت في عالم سباقات العدو.

كرة القدم

الأرجنتيني مارتين ديميكيليس:

بعد مسيرة حافلة امتدت لنحو (15 عاماً) في الأندية الأوروبية، أعلن المدافع الأرجنتيني الدولي مارتين ديميكيليس اعتزاله اللعب نهائياً.

لامبارد:

ودع نجم كرة القدم الإنجليزي المخضرم، وفريق تشيلسي سابقاً، فرانك لامبارد، الملاعب مطلع فبراير الماضي، بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من عقدين.

الإسباني ألفارو أربيلوا:

بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أعلن المدافع الإسباني الدولي المخضرم ألفارو أربيلوا (34 عاماً) اعتزاله بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني الذي فاز معه بلقب كأس العالم 2010، وبطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012).

الإيطالي فرانشيسكو توتي:

ودعت ملاعب كرة القدم الإيطالية في 17 يوليو الماضي أحد أبرز نجومها عبر التاريخ، حيث أعلن النجم الأسطورة فرانشيسكو توتي اعتزاله بعد (25 موسماً) في صفوف روما الإيطالي.

الإيطالي أندريا بيرلو:

ودع أندريا بيرلو (38 عاماً) الذي لعب إلى جوار توتي في بطولة كأس العالم 2006، وتوجا مع المنتخب الإيطالي بلقب البطولة.

ألعاب القوى

يوسين بولت:

ودع العداء الجامايكي يوسين بولت مضمار سباقات العدو بأسوأ شكل ممكن، عندما فشل في استكمال سباق 4×100 متر تتابع خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في أغسطس الماضي.

الأميركي أشتون إيتون:

بعد شهور قليلة من إنجازه في دورة الألعاب الأولمبية "ريو دي جانيرو 2016"، قرر الأميركي أشتون إيتون نجم المسابقة العشارية الاعتزال في عمر 28 عاماً.

الأميركية كارميليتا جيتر:

أسدلت العداءة الأميركية كارميليتا جيتر (37 عاماً) الستار على مسيرتها الرياضية في نوفمبر الماضي.

التنس

التشيكي راديك ستيبانيك:

بعد أكثر من عقدين كاملين من احتراف التنس، أعلن التشيكي راديك ستيبانيك في نوفمبر الماضي اعتزال اللعب، رغم فوزه بالعديد من بطولات المحترفين، إضافة لفوزه بلقب كأس ديفيز مع المنتخب التشيكي مرتين.

السويسرية مارتينا هينغز:

أعلنت لاعبة التنس السويسرية المخضرمة مارتينا هينغز (37 عاماً) اعتزالها النهائي، علماً بأنها سبق وأن ابتعدت عن الملاعب من قبل بسبب الإصابات وعادت إلى الملاعب.

فورمولا1

البريطاني بيرني إكليستون:

بعد أكثر من ثلاثة عقود أحكم فيها قبضته على عالم سباقات سيارات فورمولا1، اضطر البريطاني بيرني إكليستون (86 عاماً)، إلى التنحي عن منصبه طبقاً لرغبة مجموعة "ليبرتي ميديا" الإعلامية التي اشترت الحقوق التجارية للبطولة.

البرازيلي فيليبي ماسا:

بمجرد انتهاء فعاليات الموسم الماضي لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1، أعلن البرازيلي فيليبي ماسا (36 عاماً) اعتزاله نهائياً.

كرة السلة

الأميركي بول بيرس:

بعد خروجه مع فريقه لوس أنجليس كليبرز أمام يوتا جاز في الدور الأول لجولة الدور الفاصل ببطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أعلن نجم كرة السلة الأميركي بول بيرس (39 عاماً) اعتزاله اللعب.

الملاكمة

الأوكراني فلاديمير كليتشكو:

أنهى الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو (41 عاماً) مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات، حيث اعتزل اللعب في 3 أغسطس الماضي.