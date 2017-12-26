غولدن ستيت يهزم كافاليرز في قمة مباريات السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حافظ نادي غولدن ستيت واريورز على صدارة المجموعة الغربية في دوري السلة الأميركي بفوزه على غريمه كليفلاند كافاليرز بـ 99 نقطة مقابل 92، في الجولة الـ 34 من الـ NBA.

ولم يتقدم أي من الفريقين بأكثر من 9 نقاط في مواجهة متكافئة بين طرفي نهائي الموسم الماضي الذي انتصر فيه واريورز في خمس مباريات.

وأحرز دورانت 25 نقطة ليتصدر لاعبي واريورز الذي فاز بست من مبارياته السبع الأخيرة بملعبه ضد كافاليرز.

وسجل كيفن لاف 31 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة مع كافاليرز، بينما اكتفى جيمس بإحراز 20 نقطة.