الكويت تودع كأس الخليج العربي بعد الخسارة أمام عمان

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز منتخب عمان على نظيره الكويتي 1-صفر مساء الإثنين على ستاد جابر الدولي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم "خليجي 23" التي تستضيفها الكويت حتى الخامس من يناير المقبل.

وسجل أحمد مبارك "كانو" هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات سلباً في المجموعة ذاتها.

وتصدرت السعودية في نهاية الجولة الثانية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الإمارات، وحصدت عمان أول 3 نقاط لها، وخرجت الكويت العائدة من إيقاف دولي لأكثر من عامين من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي بتلقيها الخسارة الثانية.

وكانت الكويت خسرت أمام السعودية 1-2، وعمان أمام الإمارات صفر-1 في الجولة الأولى، وفي الجولة الأخيرة لهذه المجموعة الخميس، تلتقي السعودية مع عمان والإمارات مع الكويت.