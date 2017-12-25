في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي لتعزيز الصدارة واليونايتد للعودة إلى الانتصارات

  • الإثنين 25, ديسمبر 2017 في 7:20 م
  • جانب من تدريبات مانشستر سيتي
    جانب من تدريبات مانشستر سيتي
يتطلع مانشستر سيتي للابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي نيوكاسل في الجولة الـ 20، بينما يأمل جاره يونايتد بالعودة لسكة الانتصارات من بوابة بيرنلي .

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يبدو مانشستر سيتي عصياً على الهزيمة قياساً على الأداء والنتائج الرائعة عندما يحل الأربعاء ضيفاً على نيوكاسل، في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي .

لا سيما بعد الاستعراض الكبير والرباعية النظيفة في مرمى بورنموث الوافد الجديد السبت في المرحلة السابقة والتي جعلته يبتعد 13 نقطة عن جاره.

ويبدو رجال غوارديولا مصممين على كسر الرقم القياسي في عدد الانتصارات المسجلة في إحدى البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، لا سيما وأن الإسباني هو نفسه صاحب هذا الرقم عندما قاد بايرن ميونيخ الألماني إلى 19 انتصاراً في 2014.

اليونايتد للعودة لسكة الانتصارات

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد للعودة لسكة الانتصارات عندما يلاقي بيرنلي.

وأثار تعادل ليستر في الوقت بدل الضائع حفيظة وغضب مورينيو الذي وصف أداء لاعبيه بـ "الطفولي في مباراة من السهل الفوز بها".

لكن مهمة مورينيو ورجاله لن تكون سهلة في مواجهة الضيف بيرنلي، أحد مفاجآت الموسم باحتلاله المركز السابع.