مانشستر سيتي لتعزيز الصدارة واليونايتد للعودة إلى الانتصارات

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يبدو مانشستر سيتي عصياً على الهزيمة قياساً على الأداء والنتائج الرائعة عندما يحل الأربعاء ضيفاً على نيوكاسل، في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي .

لا سيما بعد الاستعراض الكبير والرباعية النظيفة في مرمى بورنموث الوافد الجديد السبت في المرحلة السابقة والتي جعلته يبتعد 13 نقطة عن جاره.

ويبدو رجال غوارديولا مصممين على كسر الرقم القياسي في عدد الانتصارات المسجلة في إحدى البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، لا سيما وأن الإسباني هو نفسه صاحب هذا الرقم عندما قاد بايرن ميونيخ الألماني إلى 19 انتصاراً في 2014.



اليونايتد للعودة لسكة الانتصارات

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد للعودة لسكة الانتصارات عندما يلاقي بيرنلي.

وأثار تعادل ليستر في الوقت بدل الضائع حفيظة وغضب مورينيو الذي وصف أداء لاعبيه بـ "الطفولي في مباراة من السهل الفوز بها".

لكن مهمة مورينيو ورجاله لن تكون سهلة في مواجهة الضيف بيرنلي، أحد مفاجآت الموسم باحتلاله المركز السابع.