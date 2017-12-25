نادال في صدارة لاعبي التنس المحترفين مع نهاية 2017

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أنهى الإسباني رافاييل نادال عام 2017 في صدارة لاعبي التنس المحترفين، بعد إعلان القائمة الجديدة، اليوم الإثنين.

وجاء السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني، تلاه البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثالث، وحل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع ثم النمساوي دومينيك تيم في المركز الخامس، تلاه الكرواتي مارين شيليتش في المركز السادس.

واحتل البلجيكي ديفيد جوفين المركز السابع تلاه الأميركي جاك سوك في المركز الثامن.

وجاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز التاسع ثم الإسباني بابلو كارينيو في المركز العاشر.