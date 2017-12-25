فوز هام لأياكس أمستردام وفينورد في الدوري الهولندي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عزز أياكس وصافة الدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه فيليم تيلبورج، 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ 18.

وسجل أهداف أياكس، جاستن كلويفرت في الدقيقة 64، وكاسبر دولبيرج في الدقيقة 72، وديفيد ناريس في الدقيقة 81، فيما أحرز هدف فيليم تيلبورج الوحيد، فران سول، في الدقيقة 53.

ورفع أياكس رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن أيندهوفن المتصدر، وتوقف رصيد فيليم تيلبورج عند 16 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فينورد ضيفه رودا كيركراده، 5-1.

وسجل أهداف فينورد، نيكولاي يورجنسن (هدفين) في الدقيقتين، الأولى و56، وينس تورنسترا في الدقيقة الرابعة، وستيفن برجيوس (هدفين) في الدقيقتين، 89 والأخيرة من المباراة، فيما أحرز هدف حفظ ماء الوجه، لرودا كيركراده، سيمون جوستافسون في الدقيقة 50.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد رودا كيركراده عند 11 نقطة، في الأخير.