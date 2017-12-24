برشلونة يقترب من حصد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

انفرد نادي برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وذلك بعد فوزه على حامل اللقب ريال مدريد السبت الماضي 3-0، وخسارة منافسيه المباشرين أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وفي ما يلي 5 خلاصات من أول "كلاسيكو" في الدوري لهذا الموسم:

حسم اللقب

نال برشلونة هدية ثمينة قبل العطلة الشتوية، ففي مرحلة واحدة، تمكن من تكبيد ريال هزيمة ثقيلة في عقر داره، ووجد أن منافسيه الآخرين خسرا بنتيجة 1-صفر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إسبانيول، وفالنسيا أمام ضيفه فياريال.

دخل لاعبو المدرب إرنستو فالفيردي استراحة الأعياد مرتاحين بشكل كبير إلى موقعهم في الصدارة، بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو، 11 عن فالنسيا، و14 عن ريال، وذلك بعد 17 مرحلة من أصل 38.

مدريد بحاجة إلى دماء جديدة

يدفع ريال حالياً ثمناً باهظاً لعدم تحركه بالشكل المطلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية، فالنادي الملكي الذي اعتاد على إنفاق المبالغ الكبيرة لضم النجوم خلال الصيف، اعتمد هذه المرة مقاربة مغايرة في الفترة الفاصلة بين الموسمين، اذ تخلى عن لاعبين أكثر مما ضم.

برشلونة يرتكز على الدفاع

اعتمد فالفيردي على مقاربة غير تقليدية في برشلونة للنهوض بالفريق، فعلى عكس السلاسة الهجومية والسرعة في التمرير التي كرسها المدرب السابق جوسيب غوراديولا، يبدو فالفيردي أكثر حرصاً على البناء من الدفاع وتعزيز منطقة الوسط.

الأسئلة حول زيدان

عندما أعلن أنه سيدفع بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش أساسياً ضد برشلونة بدلاً من خيارات هجومية أكبر مثل الويلزي غاريث بايل أو إيسكو أو ماركو أسنسيو، كان المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان مدركاً أنه سيتعرض للعديد من الانتقادات.

أمضى زيدان نحو عامين على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي، ونادراً ما وجه له انتقاد، في ظل تحقيق ناديه لثمانية ألقاب منها لقب "الليغا" الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا مرتين.

إلا أن أداء ريال في إسبانيا هذا الموسم بدأ يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان زيدان قادراً على إنقاذ موسمه، لاسيما وأنه سيكون على موعد مرتقب في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ميسي دائماً وأبداً

إحدى العلامات المسجلة للكلاسيكو في المواسم الماضية، هي المنافسة المفتوحة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو "ريال" والأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة".

هيمن اللاعبان على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الماضية، وأحرزها رونالدو مؤخراً عن عام 2017، إلا أن ميسي تميز عن رونالدو بثبات أدائه وفعاليته بالنسبة إلى برشلونة في مختلف المراحل، ويبدو أن شهيته التهديفية في الدوري المحلي ازدادت هذا الموسم، في مقابل تعثر قدرة رونالدو على هز الشباك.