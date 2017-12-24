تشارلوت يحقق فوزه الـ 12 هذا الموسم في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تغلب فريق تشارلوت هورنيتس على فريق ميلواكي بوكس، بـ 111 نقطة مقابل 106، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من دوري السلة الأميركية.

في الربع الثاني نجح فريق تشارلوت في معادلة النتيجة بـ 53 نقطة لكل طرف بعد سلة أحرزها كيمبا والكر.

وفي الربع الثالث انتزع فريق ميلواكي بوكس التقدم بـ 58 نقطة مقابل 54 بعد سلة سجلها جون هينسون.

وفي الربع الرابع سجل شون كيلباتريك سلة لفريق ميلواكي الذي تقدم بـ 89 نقطة مقابل 83.

وفي اللحظات الأخيرة وبقيادة دوايت هاوارد الذي سجل 21 نقطة نجح فريق تشارلوت هورنيتس في الفوز باللقاء بـ 111 نقطة مقابل 106 نقاط، ليحقق الفريق فوزه الـ 12 هذا الموسم.