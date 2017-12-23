"السيتي" يغرد وحيداً في الصدارة وسقوط جديد لتشلسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

دك نادي مانشستر سيتي شباك ضيفه بورنموث برباعية نظيفة في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

رباعية الستزنز حملت توقيع كل من سيرجيو أغويرو، ورحيم سترلينغ، والبرازيلي دانيلو في الدقائق 27 / 53 / 79 / 85.

وبهذا الفوز الكبير عزز السيتي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

سقوط سلبي لتشلسي

سقط نادي تشلسي بفخ التعادل السلبي أمام ايفرتون، الذي يقدم عروضاً جيدة في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس.

وعانى تشلسي كثيراً بسبب غياب مهاجمه الدولي الإسباني الفارو موراتا بسبب الإيقاف، وفشل مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي في رهانه على الدفع بنجمه البلجيكي أدين هازار في مركز قلب الهجوم لأن الأخير بقي معزولاً ولم يسدد سوى مرتين على المرمى.

وبهذا عزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 26 نقطة لايفرتون التاسع.