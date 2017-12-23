هامسيك يحطم رقم مارادونا ويصبح الهداف التاريخي لنابولي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك، من خطف لقب الهداف التاريخي لنادي نابولي محطماً رقم الأسطورة الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في عدد الأهداف بألوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات عندما سجل الهدف الثالث في مرمى ضيفه سمبدوريا في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الهدف الـ 116 لهامسيك بألوان الفريق الجنوبي متفوقاً بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.

وانضم هامسيك إلى نابولي صيف 2007 عندما كان عمره 20 عاماً، وبعد 10 أعوام بات قائدا للفريق واحد أبرز عناصره الأساسية وهدافة التاريخي في 471 مباراة.