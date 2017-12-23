أهم ما قاله زيدان مدرب ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

الشارقة 24 - أسعد خليل:

شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أن الأداء ليس مهماً بقدر حصد النقاط الثلاث من أمام الغريم برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وقال: ليس مهماً إذا قلت إننا نلعب جيداً أو سيئاً مؤخراً، المهم هو أنهم في المركز الأول في الترتيب وهذا واقع، ولا يهم إذا كنا نلعب أفضل منهم أو أسوأ بحسب رأي الناس، إنهم في الصدارة، ونحن لسنا في الصدارة، سنجرب يوم غد أن نقلص الفارق.

وفي سؤال عن تشكيلة برشلونة: لا يهمني التغيير في فريق برشلونة مع مدربهم الجديد، المهم عندي هو فريقي وأن هناك منافسة شرسة كبيرة معهم وهم في المركز الأول، هذا ما يهمني الآن.

وعن اللقاء بشكل عام قال: أعتقد أن هذه المواجهة هي أهم مواجهة في الدوري، لكني لا أعتقد أنها مواجهة حاسمة رغم الفارق الكبير في النقاط، لأني متفائل دوماً، نريد اللعب بقوة الآن، وصحيح أننا إن لم نلعب جيداً وخسرنا فإن الناس ستقول إننا خسرنا الموسم، لكن خسارة الغد لا تعني نهاية الموسم.