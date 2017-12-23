فالفيردي مدرب برشلونة: سنعمل على التفاصيل واللقاء أمام الريال دائماً صعب

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قبل ساعات من لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، أكد إيرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بأن اللقاء سيكون قوياً جداً، لكن علينا التركيز على كل التفاصيل.

وقال فالفيردي: ليست هذه أوقاتاً عادية لأننا مقبلون على مواجهة مهمة.

نريد أن نعزز قوتنا وأن نلعب بقوة، نريد الفوز بالمواجهة وندرك أنها صعبة أمام خصم قوي على أرضه، سنرى كيف تسير الأمور.

نعرف أن علينا أن نركز في أدق التفاصيل في مواجهة مثل هذه، في الفريقين يوجد لاعبون من الطراز الرفيع، وأي حادث صغير قد يقلب الأمور رأساً على عقب، نريد أن تكون التفاصيل لصالحنا لا لمصلحتهم.

وفي سؤال عن ريال مدريد قال: نعتقد أنهم سوف يستغلون عامل الأرض، سيضغطون علينا ويسيطرون على اللعب، وهم فريق تخال أنك تسيطر على الكرة حين تلعب أمامهم حتى يبادرون بالهجمات المرتدة المباغتة.