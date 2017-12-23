ديترويت يحقق فوزه الـ 18 في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمكن توبياس هاريس من تسجيل 24 نقطة لفريق ديترويت بيستونز، الذي حقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، وقبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، نجح فريق نيويورك نيكس في معادلة النتيجة.

بعدها انتزع فريق نيويورك التقدم بـ 95 نقطة مقابل 93 بعد سلة أحرزها كريستابس بورزينغيز، وقبل 44 ثانية من النهاية سجل ريغي جاكسون سلة عادلت النتيجة بين الفريقين بمئة ونقطة واحدة.

ورغم التنافس القوي في اللحظات الأخيرة، نجح فريق ديترويت بيستونز في الحفاظ على الفارق البسيط والفوز باللقاء بـ 104 نقاط مقابل 101، والفوز هو الـ 18 هذا الموسم لفريق ديترويت.