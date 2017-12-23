على حساب نيويورك نيكس

ديترويت يحقق فوزه الـ 18 في السلة الأميركية

  • السبت 23, ديسمبر 2017 في 11:38 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
سجل توبياس هاريس 24 نقطة، وأندرو دروموند 18 نقطة، ساعدت فريق ديترويت بيستونز في الفوز على فريق نيويورك نيكس، بـ 104 نقاط مقابل 101، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري السلة الأميركي.

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمكن توبياس هاريس من تسجيل 24 نقطة لفريق ديترويت بيستونز، الذي حقق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، وقبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء، نجح فريق نيويورك نيكس في معادلة النتيجة.

بعدها انتزع فريق نيويورك التقدم بـ 95 نقطة مقابل 93 بعد سلة أحرزها كريستابس بورزينغيز، وقبل 44 ثانية من النهاية سجل ريغي جاكسون سلة عادلت النتيجة بين الفريقين بمئة ونقطة واحدة.

ورغم التنافس القوي في اللحظات الأخيرة، نجح فريق ديترويت بيستونز في الحفاظ على الفارق البسيط والفوز باللقاء بـ 104 نقاط مقابل 101، والفوز هو الـ 18 هذا الموسم لفريق ديترويت.