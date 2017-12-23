إشبيلية الإسباني يستغني عن خدمات مدربه إدواردو بريسو

الشارقة 24 – أسعد خليل:



قرر نادي إشبيلية الإسباني التخلي عن مدربه الأرجنتيني إدواردو بريسو الذي خضع في أواخر الشهر الماضي لعملية جراحية لإزالة سرطان البروستات.



وقال النادي في بيان معلناً الانفصال عن المدرب "يعبر إشبيلية عن امتنانه للمدرب بريسو واحترافيته العالية والعمل الذي قام به وطريقة تعامله مع كل الأمور منذ وصوله إلى النادي".



ولم يحقق إشبيلية أي انتصار في آخر أربع مباريات في كل المسابقات وخسر 3-1 أمام ريال سوسيداد الأربعاء الماضي ليبقى خامساً في الدوري برصيد 29 نقطة متأخراً بفارق 13 نقطة خلف برشلونة المتصدر.