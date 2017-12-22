السعودية تفتتح مشوارها في "خليجي 23" بالفوز على الكويت 2-1

الشارقة 24 – محمود علي:



حسم المنتخب السعودي مباراة افتتاح كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بالفوز على الكويت صاحبة الأرض والضيافة 2-1 اليوم الجمعة.



وانطلقت "خليجي 23" في الكويت اليوم الجمعة وتستمر حتى الخامس يناير المقبل بعد رفع الإيقاف الدولي عن اتحادها المحلي لتعود البطولة للبلاد بعدما كان من المقرر إقامتها في قطر في نفس التوقيت.



وأحرز سلمان المؤشر هدف السعودية، التي تشارك في البطولة بلاعبين من الصف الثاني، الأول بعد 13 دقيقة من البداية بعد تمريرة رائعة من القائد أحمد الفريدي ضربت دفاع أصحاب الأرض ليضعها المؤشر في شباك حميد يوسف حارس مرمى الكويت.



وبعدها بأربع دقائق شارك مختار فلاتة بدلاً من هزاع الهزاع للإصابة ليهدر فرصة خطيرة أخرى عندما تابع تسديدة نوح الموسى التي ردها القائم الأيسر لمرمى الكويت، لكن فلاتة وضع الكرة فوق المرمى في الدقيقة 27.



وفي الدقيقة 51 عززت السعودية النتيجة، عندما أرسل المؤشر تمريرة عرضية قريبة من مرمى الكويت ليفشل فهد الهاجري مدافع الكويت في إبعاد الكرة ويضعها بالخطأ في مرماه.



لكن عبد الله البريكي قلص الفارق بعد مرور ساعة من البداية، عندما تلقى تمريرة المطوع داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية على يمين القرني.