الجولة الـ 17

برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته للقاء مدريد في الكلاسيكو

  • الجمعة 22, ديسمبر 2017 في 8:52 م
  • جانب من تدريبات برشلونة
    جانب من تدريبات برشلونة
أجرى نادي برشلونة حصة تدريبية أخيرة استعداداً لمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم .

الشارقة 24 - أسعد خليل :

يزور برشلونة خصمه التاريخي ريال مدريد في مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الـ 17 .

ويبدو أن مشجعي الفريقين مجمعون على أن هذه المواجهة ستكون من أهم مواجهات هذا الموسم في الدوري، إن لم تكن أهمها.

ويتأخر مدريد الذي توج بقلب كأس العالم للأندية مؤخراً، عن خصمه برشلونة بـ 11 نقطة في ترتيب الدوري، ويأمل برشلونة تعزيز صدارته بأربع عشرة نقطة، لكن مدريد يخشى أنه قد يخسر المنافسة على اللقب إذا خسر المواجهة.

ويعاني برشلونة من إصابات عدة، حيث يغيب عنه رافينا وعثمان ديمبلي وجيرارد دولوفيو وباكو ألكاسار، لكن محبي النادي الكاتالوني سعداء بعودة جوردي ألبا.