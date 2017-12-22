تورونتو رابتورز يخطف وصافة المجموعة الشرقية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل ديمار ديروزان أعلى النقاط في مسيرته الرياضية عندما أحرز 45 نقطة لفريق تورونتو رابتورز أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز.

في الربع الأول سجل ديروزان سلة تحتسب بثلاث نقاط "ثلاثية" ساعدت فريق تورونتو في التقدم، إلا أن فيلادلفيا أنهى النصف الأول متقدما بـ 53 مقابل 45.

وفي الربع الثالث زاد فريق فيلادلفيا من الفارق إلى 22 نقطة بعد أن تقدم بـ 76 نقطة مقابل 54. بعدها عاد فريق تورونتو بقوة بقيادة ديروزان وقلص الفارق إلى أربع نقاط بواقع 78-74.

وواصل ديروزان تألقه مع تورنتو وسجل 45 نقطة ساعدت فريقه في الفوز باللقاء بـ 114 نقطة مقابل 109 نقاط، ليصعد تورنتو لوصافة المجموعة الشرقية بـ22 فوزاً.