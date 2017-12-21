أرقام هامة في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تعيش الكرة العالمية على وقع كلاسيكو الأرض الذي سيجمع الذي سيجمع ريال مدريد وبرشلونة، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

ولأنه الموعد الأهم في روزنامة الكرة العالمية سنقدم لكم أهم الأرقام التي تلخص "كلاسيكو" كرة القدم الإسبانية :

الأهداف :

معدل الأهداف خلال المباريات بين قطبي كرة القدم الإسبانية. منذ العام 2000، ومن أصل 51 مباراة في مختلف المسابقات، انتهى لقاء واحد فقط بالتعادل السلبي، وذلك في نوفمبر 2002.

النقاط :

فارق النقاط بين متصدر الترتيب حاليا برشلونة وريال حامل لقب الموسم الماضي، والذي يحتل المركز الرابع علما بأن له مباراة مؤجلة، في تاريخ "الليغا"، لم ينجح ريال مطلقاً في إحراز لقب الدوري بعدما تأخر بأكثر من 8 نقاط عن المتصدر خلال الموسم.

متصدر الهدافين :

عدد الأهداف التي سجلها متصدر ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم، النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي، علما بانه أصاب القائم 14 مرة أيضاً في الفترة نفسها. أما النجم البرتغالي لريال مدريد كريستيانو رونالدو، فيعاني على الصعيد التهديفي في الدوري المحلي هذا الموسم، واكتفى بتسجيل 4 أهداف.

هداف الكلاسيكو :

الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد خلال كل مباريات "الكلاسيكو" في مختلف المسابقات، ويعود إلى ميسي نفسه، متقدماً على مواطنه الأسطوري اللاعب السابق لريال ألفريدو دي ستيفانو، ويحل رونالدو ثالثا مع 17 هدفاً.

عدد الألقاب :

عدد الألقاب في الدوري الإسباني التي أحرزها برشلونة وريال على التوالي منذ انطلاق المسابقة في موسم 1928-1929. وأحرز الناديان عملياً ثلثي عدد ألقاب الدوري منذ إنشائه.

اللقاءات:

عدد مباريات "الكلاسيكو" التي أجريت حتى الآن. يحمل ريال العدد الأكبر في الفوز (95 مقابل 92)، وتعادل الفريقان 49 مرة.

النقل التلفزيوني :

يتوقع أن يتابع المباراة عبر الشاشات نحو 650 مليون شخص في 185 بلداً. وبحسب رابطة الدوري الإسباني، لقاء برشلونة وريال مدريد هو مباراة كرة القدم التي يتابعها العدد الأكبر من المشاهدين عالمياً.