بفوزه على بورتلاند ...

سبيرز يصعد للمركز الثالث في المجموعة الغربية للسلة الأميركية

  • الخميس 21, ديسمبر 2017 في 3:23 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
فاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز بـ 93 نقطة، مقابل 91 نقطة، في الجولة الـ 32 من دوري كرة السلة الأميركي، ليصعد للمركز الثالث في المجموعة الغربية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف بورتلاند ترايل بليزرز نظيره سان أنطونيو سبيرز في الجولة الـ 32 من دوري كرة السلة الأميركي.

وسجل لاماركوس ألدريدج لاعب سبيرز 22 نقطة، وأضاف زميله بول غازول 20 نقطة، ليفوز الزوار بثلاث وتسعين مقابل 91 نقطة.

وبهذا الفوز صعد سان أنطونيو للمركز الثالث في المجموعة الغربية بـ 22 فوز وعشر خسارات.