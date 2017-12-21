سبيرز يصعد للمركز الثالث في المجموعة الغربية للسلة الأميركية

جانب من اللقاء

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف بورتلاند ترايل بليزرز نظيره سان أنطونيو سبيرز في الجولة الـ 32 من دوري كرة السلة الأميركي.



وسجل لاماركوس ألدريدج لاعب سبيرز 22 نقطة، وأضاف زميله بول غازول 20 نقطة، ليفوز الزوار بثلاث وتسعين مقابل 91 نقطة.



وبهذا الفوز صعد سان أنطونيو للمركز الثالث في المجموعة الغربية بـ 22 فوز وعشر خسارات.