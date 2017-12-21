خيتافي يعمق جراح لاس بالماس وسوسييداد يحرم إشبيلية من المركز الرابع

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تغلب خيتافي على ضيفه لاس بالماس صاحب المركز الأخير 2-صفر، في المرحلة 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بكر خيتافي بالتسجيل عبر المدافع خوان توريس رويز في الدقيقة 6، وأضاف المهاجم السنغالي أماث ندياي دييدهيو الهدف الثاني بعد 9 دقائق بتسديدة بيمناه.

واستعاد خيتافي نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة وحقق فوزه السادس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز السابع.

إشبيلية

حرم ريال سوسييداد ضيفه إشبيلية من انتزاع المركز الرابع ولو مؤقتاً عندما تغلب عليه 3-1.

تقدم ريال سوسييداد بهدف مدافعه اينيغو مارتينيز في الدقيقة 17، لكن إشبيلية أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عبر الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم.

ومنح ايغور ثوبيلدا التقدم لريال سوسييداد مجدداً في الدقيقة 76، قبل أن يؤمن الدولي المكسيكي كارلوس البرتو فيلا الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة في آخر مباراة له مع فريقه الإسباني قبل الانتقال إلى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي.

وحظي فيلا بتصفيقات جماهير ملعب انويتا عقب دخوله بديلاً لسيرخيو كاناليس في الدقيقة 76، قبل أن يسجل هدفه الـ 73 بألوان النادي في 250 مباراة معه.

وهو الفوز الأول لريال سوسييداد في مبارياته الست الأخيرة والسادس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 29 نقطة في المركز الخامس.