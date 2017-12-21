بريستول يجرد يونايتد من اللقب وتشلسي إلى نصف النهائي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أقصى بريستول سيتي، المنتمي لدوري الدرجة الأولى، مانشستر يونايتد حامل اللقب من دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بتغلبه عليه 2-1 باستاد اشتون جيت.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة والأداء، تقدم بريستول في مستهل الثاني بواسطة جو براين في الدقيقة 51، وجاء التعادل بقدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، الذي نفذ بنجاح ركلة حرة من مشارف المنطقة في الدقيقة 58.

وفي الوقت بدل الضائع، تلقى كوراي سميث كرة من البديل ماتي تايلور داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره، ثم سددها بين ساقي حارس المرمى الدولي الأرجنتيني سيرخيو روميرو مسجلاً هدف الفوز لأصحاب الأرض.

وسيلعب بريستول ضد مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز في الدور قبل النهائي.

تشلسي:

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، كادت حال تشلسي تكون كحال يونايتد بعد أن وضع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بعض العناصر الأساسية على دكة الاحتياط، وفي مقدمهم البلجيكي أدين هازار والفرنسي تيمويه باكايوكو والإسباني الفارو موراتا.

وبدا تشيلسي في طريقه لفوز سهل على منافسه المتعثر في الدوري الممتاز، عندما تقدم عبر ويليان في الدقيقة 13 لكن بورنموث عاد في الشوط الثاني.

وأدرك دان جوسلينج التعادل المستحق في الدقيقة الأخيرة لكن تشيلسي قام بهجمة بعد استئناف اللعب مباشرة ليخطف الفارو موراتا هدف الفوز بعد 40 ثانية من هدف بورنموث.

ويلعب تشيلسي ضد أرسنال باستاد ستامفورد بريدج في مباراة الذهاب في الأسبوع الثاني من يناير.