الأرجنتين على موعد جديد في نهائي "ليبرتادوريس"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يسود الترقب في الأرجنتين وأميركا الجنوبية، قبل ساعات من الموعد الجديد لإياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس في كرة القدم بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت، والذي أرجئ، السبت، بعد اعتداء مشجعي الثاني على حافلة لاعبي الأول.

وكانت مباراة الإياب لنهائي المسابقة التي توازي بأهميتها دوري أبطال أوروبا، مقررة السبت على ملعب ريفر بليت، بعد تعادل الفريقين 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب بوكا في 11 نوفمبر الحالي.

إلا أن منسوب التوتر الذي عادة ما يرافق مباريات الغريمين التقليديين في بلاد تعشق اللعبة، بلغ مستوى الخطر قبيل الموعد المقرر لانطلاقها مع تعرض حافلة بوكا للرمي بالحجارة من قبل مشجعي ريفر بليت في طريقها إلى ملعب الأخير "مونيومنتال".

وأدى الاعتداء إلى تحطم زجاج الحافلة وإصابة بعض اللاعبين بجروح.

وبعدما أرجأ موعد انطلاق المباراة مرتين مع التأكيد على إقامتها السبت، أعلن اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) إرجاء اللقاء المرتقب إلى الأحد بالتوقيت نفسه.

وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها مباراة في الدور النهائي هذا الموسم، لكن لأسباب مختلفة، فمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "بومبونيرا" التابع لبوكا، كانت مقررة في العاشر من الشهر الحالي، إلا أنها أرجئت لليوم التالي بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية الملعب.

"هاجمونا من كل مكان"

ووجد لاعبو بوكا أنفسهم في وضع صعب للغاية بعد الاعتداء الذي شمل رميهم بالعصي والحجارة، وأكد عدد من اللاعبين أنهم تعرضوا للرش برذاذ الفلفل، بينما أشار مسؤولون في بوكا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وكشف قائد الفريق بابلو بيريز الذي بدا متأثراً جراء الاعتداء "هاجمونا من كل مكان"، فيما قال زميله المدافع كارلوس ايسكيردوس "رموا علينا العصي والحجارة إلى داخل الحافلة من كل مكان".

واعتبر رئيس بوكا دانيال أنجليسي أن السبت "كان يوماً حزيناً جداً"، دون أن يحمل المسؤولية لإدارة ريفر بليت نظراً "لوجود مشاغبين في كل ناد".