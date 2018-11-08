المحترفين تغير موعد مباراة الوصل وعجمان

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن تغيير موعد مباراة نادي الوصل أمام نادي عجمان، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، لتقام الأحد الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، بدلاً من الجمعة 23 من الشهر نفسه، على أن تقام في نفس التوقيت والمكان المحددين مسبقاً في السابعة والنصف مساءً، على إستاد نادي الوصل بزعبيل.

ويأتي تغيير موعد المباراة، دعماً لممثل الدولة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، نادي الوصل، الذي يرتبط بمباراة الإياب في دور الـ 16 من البطولة، أمام الأهلي المصري، بتاريخ 22 نوفمبر الجاري.

كما تقرر إقامة مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، تحت 21 عاماً في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة، مساء الإثنين 26 نوفمبر الجاري، على إستاد راشد بن سعيد بعجمان، كما هو محدد سلفاً في جدول المسابقة.