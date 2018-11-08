لتعارضه مع لقائه أمام الأهلي المصري

المحترفين تغير موعد مباراة الوصل وعجمان

  • الخميس 08, نوفمبر 2018 في 6:50 م
  • لقاء الذهاب بين الأهلي المصري والوصل
    لقاء الذهاب بين الأهلي المصري والوصل
أكدت لجنة دوري المحترفين، أنه تم تغيير موعد مباراة الوصل وعجمان، في مسابقة الدوري، وذلك بسبب تعارضها مع مباراته أمام الأهلي المصري، في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن تغيير موعد مباراة نادي الوصل أمام نادي عجمان، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، لتقام الأحد الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، بدلاً من الجمعة 23 من الشهر نفسه، على أن تقام في نفس التوقيت والمكان المحددين مسبقاً في السابعة والنصف مساءً، على إستاد نادي الوصل بزعبيل.
 
ويأتي تغيير موعد المباراة، دعماً لممثل الدولة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، نادي الوصل، الذي يرتبط بمباراة الإياب في دور الـ 16 من البطولة، أمام الأهلي المصري، بتاريخ 22 نوفمبر الجاري.
 
 كما تقرر إقامة مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، تحت 21 عاماً في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة، مساء الإثنين 26 نوفمبر الجاري، على إستاد راشد بن سعيد بعجمان، كما هو محدد سلفاً في جدول المسابقة.